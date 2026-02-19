Chieti Daniela Torto M5s | Responsabilità e competenza per costruire il futuro
Daniela Torto del Movimento 5 Stelle ha annunciato di aver iniziato incontri con i membri locali, attivisti e cittadini di Chieti. Lo scopo è creare una lista solida e un progetto realistico per il domani della città. Torto ha spiegato che il confronto riguarda aspetti concreti come servizi pubblici e lavori pubblici. La sua squadra si impegna a coinvolgere direttamente chi vive e lavora a Chieti, con l’obiettivo di arrivare a una proposta condivisa. La prossima fase include incontri pubblici e consultazioni sul territorio.
La deputata del Movimento 5 Stelle e coordinatrice provinciale del partito, lancia il gruppo pentastellato verso le elezioni amministrative della prossima primavera «Abbiamo avviato un confronto profondo con i nostri gruppi territoriali, con la nostra comunità e con attivisti e simpatizzanti, per la costruzione di una nostra lista e di un progetto credibile per il futuro di Chieti». A dirlo è Daniela Torto, deputata del Movimento 5 Stelle e coordinatrice provinciale del partito, che lancia il gruppo pentastellato verso le elezioni amministrative della prossima primavera. Torto interviene anche sulla possibile candidatura a sindaco di Giovanni Legnini per la coalizione di centrosinistra.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Micillo (M5S Campania): “Avanti con competenza e responsabilità con Saiello capogruppo e Trapanese vicepresidente del Consiglio”Sono stati rinnovati i vertici del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Campania.
"Aiutaci a costruire il futuro della nostra città": Chieti Bene Comune lancia il questionarioChieti Bene Comune ha aperto un questionario per ascoltare i cittadini, perché vuole conoscere le difficoltà che incontrano nel vivere quotidiano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Assemblea sindacale alla Tekne, cresce la preoccupazione fra i lavoratori: Non faremo finire la vertenza nell'ombra; Allarme alla Tekne di Ortona, Menna scrive al ministro per la salvaguardia occupazionale delle maestranze.
Manovra: Torto (M5S), 'ennesima prepotenza politica'Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Questa Legge di Bilancio è l’ennesima prepotenza politica. Si trovano soldi per preparare la guerra, ma non per far quadrare i conti nelle case delle famiglie italiane. affaritaliani.it
Daniela Torto. . Siamo intervenuti in Parlamento perché la destra, fratelli d'italia e i suoi parlamentari vogliono tagliare su scuole e istruzione. Dicono no a tutto: no a più tempo dedicato allo studio, no ad un'alta qualità di insegnamento, no a fondi per lo studio facebook