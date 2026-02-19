Chieti Daniela Torto M5s | Responsabilità e competenza per costruire il futuro

Daniela Torto del Movimento 5 Stelle ha annunciato di aver iniziato incontri con i membri locali, attivisti e cittadini di Chieti. Lo scopo è creare una lista solida e un progetto realistico per il domani della città. Torto ha spiegato che il confronto riguarda aspetti concreti come servizi pubblici e lavori pubblici. La sua squadra si impegna a coinvolgere direttamente chi vive e lavora a Chieti, con l’obiettivo di arrivare a una proposta condivisa. La prossima fase include incontri pubblici e consultazioni sul territorio.

La deputata del Movimento 5 Stelle e coordinatrice provinciale del partito, lancia il gruppo pentastellato verso le elezioni amministrative della prossima primavera «Abbiamo avviato un confronto profondo con i nostri gruppi territoriali, con la nostra comunità e con attivisti e simpatizzanti, per la costruzione di una nostra lista e di un progetto credibile per il futuro di Chieti». A dirlo è Daniela Torto, deputata del Movimento 5 Stelle e coordinatrice provinciale del partito, che lancia il gruppo pentastellato verso le elezioni amministrative della prossima primavera. Torto interviene anche sulla possibile candidatura a sindaco di Giovanni Legnini per la coalizione di centrosinistra.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Micillo (M5S Campania): “Avanti con competenza e responsabilità con Saiello capogruppo e Trapanese vicepresidente del Consiglio”Sono stati rinnovati i vertici del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Campania.

"Aiutaci a costruire il futuro della nostra città": Chieti Bene Comune lancia il questionarioChieti Bene Comune ha aperto un questionario per ascoltare i cittadini, perché vuole conoscere le difficoltà che incontrano nel vivere quotidiano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.