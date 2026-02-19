Chieri una multa ogni due giorni per l' uso irregolare dei monopattini | Non tutti conoscono le novità del Codice della strada

A Chieri, la polizia ha multato in media una persona ogni due giorni per uso scorretto dei monopattini dal primo gennaio a metà febbraio 2026. La causa principale riguarda il mancato rispetto delle norme del Codice della strada, spesso ignorate dagli utenti. Molti conducenti non conoscono le nuove regole introdotte di recente, come l’obbligo di utilizzare caschi e di rispettare le aree di circolazione. La situazione evidenzia la necessità di maggiori campagne informative per i cittadini. Nei prossimi giorni, le forze dell’ordine intensificheranno i controlli.

Una multa ogni due giorni. È questa la media delle sanzioni comminate dall’1 gennaio a metà febbraio 2026 dalla polizia locale di Chieri a chi utilizza in modo irregolare i monopattini. Riguardano sia l’eccesso di velocità sia il mancato utilizzo del casco, che adesso è obbligatorio per legge. Le sanzioni arrivano fino a 173 euro l’una. Spiega Biagio Fabrizio Carillo, assessore alla sicurezza e alla polizia locale: “I monopattini devono essere utilizzati nel rispetto delle regole e in modo responsabile. Spesso si ha l’impressione che non tutti siano abbastanza informati delle novità normative introdotte dal nuovo Codice della strada, quindi è importante accompagnare le campagne informative e di sensibilizzazione ad azioni di controllo.🔗 Leggi su Torinotoday.it

