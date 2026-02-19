Chi sporca paga Sono 647 gli incivili sorpresi dalle telecamere

A Reggio, 647 persone sono state sorprese a sporcare dai sistemi di videosorveglianza. La causa è l’inciviltà di alcuni cittadini che abbandonano rifiuti in modo illecito. L’amministrazione ha deciso di intensificare i controlli installando otto nuove fototrappole, di cui quattro finanziate da Atersir e altrettante dal Comune. Questi dispositivi mirano a scoraggiare gli abbandoni e a mantenere pulito il territorio. La lotta contro l’inciviltà continua con azioni concrete e monitoraggi costanti.

Nel corso dell'anno a Reggio saranno installate otto nuove fototrappole (quattro con risorse di Atersir e altrettante con fondi del Comune) per combattere la "battaglia di civiltà" dell'abbandono dei rifiuti. Lo fa sapere il Comune, segnalando inoltre che i primi otto dispositivi ad oggi attivati, installati nel luglio dello scorso anno, hanno portato all'emissione di 647 verbali. Di questi, il 64% è stato pagato dai trasgressori, mentre sono in corso le pratiche per il recupero della quota restante. Nei primi due mesi di quest'anno, invece, è già stato pagato il 90% dei 175 verbali elevati. Le sanzioni vanno dai 200 ai 400 euro, con aggiunta di una denuncia penale nei casi di abbandono di sostanze pericolose.