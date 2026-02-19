Sonia Bergamasco, attrice conosciuta anche come moglie di Fabrizio Gifuni, ha fatto notizia per il suo legame con l’attore. La coppia si è unita nei primi anni 2000, e insieme hanno avuto due figlie, Valeria e Maria. Sonia lavora da sempre nel mondo dello spettacolo, alternando ruoli teatrali e televisivi. La loro relazione si basa sulla crescita personale e professionale condivisa, tra prove e successi. La famiglia si stringe attorno a loro, con le ragazze che stanno diventando grandi. La loro storia continua a evolversi nel tempo.

La moglie di Fabrizio Gifuni è Sonia Bergamasco, collega alla quale è legato dai primi anni Duemila dalla loro unione sono arrivate le figlie Valeria e Maria. L’attore sarà tra gli ospiti stasera di Splendida Cornice, in onda dalle 21:40 su Raitre, dove presenterà la serie HBO Portobello, che lo vede protagonista nei panni di Enzo Tortora, diretta da Marco Bellocchio. Fabrizio Gifuni e Sonia Bergamasco si sono incontrati a metà degli anni Novanta a teatro quando recitavano la Trilogia Della Villeggiatura di Carlo Goldoni. Sul palco interpretavano due amanti: la scintilla scattava per entrambi anche lontano dal proscenio, che ha portato alle nozze nel Duemila. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Sonia Bergamasco, la moglie di Fabrizio Gifuni: “Stiamo crescendo insieme”

