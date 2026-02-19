Nicole Moscariello ha rivelato di non fidarsi di Andrea Roncato perché temeva che potesse corteggiare sua figlia. La coppia, sposata da quattro anni, si conosce da oltre dieci anni e ha vissuto momenti difficili legati a questa diffidenza. Nicole ha spiegato di aver avuto dubbi fin dall’inizio, soprattutto a causa di alcuni comportamenti del marito che le avevano fatto sorgere sospetti. La loro relazione ha attraversato diverse prove, ma ora cercano di andare avanti insieme. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica.

Andrea Roncato e la moglie Nicole Moscariello sono sposati da quattro anni ma si conoscono da più di un decennio. Nicole Moscariello ha raccontato com’è nato l’amore tra lei e il marito Andrea Roncato: «Io ero molto preoccupata per mia figlia» ha spiegato la giornalista, «Giulia (Elettra Gorietti, l’attrice, ndr) e Andrea stavano lavorando insieme sul set di “Almeno tu nell’universo” e io le chiedevo con chi uscisse tra una pausa e l’altra e lei mi rispondeva con Andrea, allora io le dicevo “Per l’amor di Dio, stai attenta” e, poi, me lo sono sposato. Mia figlia insisteva perché mi diceva sempre “Guarda che non è come sembra” e, infatti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Nicole Moscariello, la moglie di Andrea Roncato: “Non mi fidavo di lui, pensavo ci provava con mia figlia”

