Chi è Max Giusti?

Ascolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 brillano su Rai2 Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Lucio Presta accusa Sonia Bruganelli: “Ha tradito Paolo Bonolis”. Le rivelazioni choc nell’autobiografia Max Giusti, nato Massimiliano Giusti il??28 luglio 1968 a Roma, Italia, è un rinomato comico, attore, conduttore televisivo e doppiatore italiano. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

Max Giusti, Genitori: Chi Sono E Che Lavoro Fanno!Max Giusti, noto attore e conduttore, nasconde un lato più intimo e familiare.

Leggi anche: Max Giusti e Benedetta: scopri chi è e cosa fa la moglie del comico

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chi è Giovanni, il giovane impiegato super campione a Caduta Libera: ha vinto 110mila euro; Giovanni Gregorini vince 110mila euro a Caduta libera, Ponte Sasso tifa per il nuovo campione tv con Max Giusti; Casa Perfetta 2: Gianluca Torre ospita Max Giusti nella nuova puntata del podcast; Ascolti tv ieri sabato 14 febbraio chi ha vinto tra The Voice Kids, C'è Posta per te e le Olimpiadi invernali.

Benedetta Bellini, chi è la moglie di Max Giusti/ I figli Matteo e CaterinaMax Giusti e il rapporto con la moglie Benedetta Bellini: chi è, come si sono conosciuti e i loro figli Max Giusti è uno dei comici più amati dal pubblico, ma si conosce poco della sua vita privata. ilsussidiario.net

Max Giusti, la casa dei sogni: «Vivo in una villetta a Roma. Verde e piscina condominiale, la mia felicità è in periferia»Massimiliano detto Max Giusti nasce il 28 luglio 1968, a Roma ed è alto 1 metro e 80 centimetri. La mamma faceva la cassiera e suo padre il meccanico; è nato nel quartiere Casetta Mattei, in via del ... corriereadriatico.it

Max Giusti torna con “Bollicine – update” Montecatini, Teatro Verdi, sabato 31 gennaio 2026, ore 21.00 Lo showman celebra il successo del tour nazionale con una nuova, scintillante edizione del suo spettacolo simbolo Dopo una tournée trionfale che ha attra facebook