Chi è Max Giusti?

19 feb 2026

Max Giusti, nato il 28 luglio 1968 a Roma, ha raggiunto la notorietà come comico, attore e conduttore televisivo. La sua carriera è iniziata con piccoli ruoli in teatro e radio, prima di diventare volto noto in TV. Giusti ha condotto numerosi programmi di successo, come “L’eredità” e “Il senso della vita”. È sposato e ha due figli. La sua passione per il doppiaggio lo ha portato a lavorare anche in film e cartoni animati. Recentemente, ha annunciato un nuovo progetto in uscita questa primavera.

Max Giusti, nato Massimiliano Giusti il 28 luglio 1968 a Roma, Italia, è un rinomato comico, attore, conduttore televisivo e doppiatore italiano.

Max Giusti, noto attore e conduttore, nasconde un lato più intimo e familiare.

