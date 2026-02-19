Chi è Marco Lollobrigida parente di Gina | da Rete Oro alla direzione di Rai Sport al posto di Petrecca

Marco Lollobrigida, giornalista e telecronista sportivo, è salito alla ribalta dopo aver preso il posto di Petrecca alla direzione di Rai Sport. La sua esperienza nel settore si estende dagli studi televisivi di Rete Oro alle grandi manifestazioni sportive, dove ha dimostrato capacità di gestione e comunicazione. La sua nomina ha suscitato attenzione, soprattutto perché è parente di Gina Lollobrigida. Lollobrigida ha sempre lavorato con passione, seguendo eventi come le partite di calcio e le olimpiadi. Ora si trova a guidare uno dei reparti più seguiti della Rai.

Marco Lollobrigida è un giornalista, telecronista sportivo e conduttore televisivo nato a Roma il 3 aprile 1971. A febbraio 2026 ha assunto ad interim l'incarico di direttore di Rai Sport, al posto di Paolo Petrecca, coronando una carriera trentennale nel giornalismo sportivo televisivo italiano. Un dettaglio curioso della sua biografia, però, riguarda i legami familiari: il nonno paterno di Marco era cugino del padre della celebre attrice Gina Lollobrigida. Questa parentela lo lega anche al politico Francesco Lollobrigida e alla pattinatrice Francesca Lollobrigida, creando una rete di connessioni con personalità di rilievo del panorama italiano.