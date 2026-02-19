Chi è Marco Lollobrigida il nuovo direttore di Rai Sport al posto di Petrecca
Marco Lollobrigida, giornalista sportivo, prende il timone di Rai Sport dopo le dimissioni di Paolo Petrecca, che ha lasciato l’incarico in seguito alle proteste dei colleghi. La decisione è arrivata dopo che i giornalisti hanno ritirato le firme dai servizi di Milano-Cortina 2026, protestando contro la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Lollobrigida, noto per aver commentato numerosi eventi sportivi, entra in carica in un momento di tensioni interne alla testata. La sua nomina è stata ufficializzata questa mattina.
Sarà Marco Lollobrigida a guidare Rai Sport dopo l’uscita di scena di Paolo Petrecca, che si è dimesso dopo le polemiche – e la dura protesta dei giornalisti della testata, che hanno ritirato le firme dai servizi di Milano-Cortina 2026 – per la telecronaca della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici. La nomina diventerà effettiva al termine delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, passaggio che segna un cambio di passo per la testata sportiva della tv pubblica. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Chi è Marco Lollobrigida: la sua carriera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Lollobrigida (@mlollobrigida) Chi è Lollobrigida: curriculum e carriera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
