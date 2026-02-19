Chi è Marco Lollobrigida il nuovo direttore di Rai Sport al posto di Petrecca

Marco Lollobrigida, giornalista sportivo, prende il timone di Rai Sport dopo le dimissioni di Paolo Petrecca, che ha lasciato l’incarico in seguito alle proteste dei colleghi. La decisione è arrivata dopo che i giornalisti hanno ritirato le firme dai servizi di Milano-Cortina 2026, protestando contro la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Lollobrigida, noto per aver commentato numerosi eventi sportivi, entra in carica in un momento di tensioni interne alla testata. La sua nomina è stata ufficializzata questa mattina.

