Chi è Lino Patruno | curiosità vita privata del fondatore dei Gufi

Lino Patruno, fondatore dei “Gufi”, ha attirato l’attenzione dopo aver partecipato a Portobello, portando il suo talento musicale sotto i riflettori. La sua passione per il jazz lo ha portato a guidare diverse band, mentre la sua presenza in televisione ha reso il suo nome più conosciuto. Nella vita privata, Patruno ama dedicarsi alla scrittura e alla fotografia. La sua carriera si intreccia con momenti di successo e sfide, che lo hanno spinto a reinventarsi più volte nel corso degli anni.

Lino Patruno è noto per aver fondato il gruppo I Gufi e guidato diverse formazioni jazz ed ha raggiunto il successo con la sua partecipazione a Portobello. Stasera il musicista sarà tra gli ospiti di Splendida Cornic e, in onda su Raitre dalle 21:40. Nato a Crotone nel 1935, debutta appena diciannovenne nelle prime jazz band che agivano a Milano negli anni ’50. Fra le band da lui guidate figurano la “Riverside Jazz Band” negli anni ’50 e ’60 e la “Milan College Jazz Society” negli anni ’70. Nel 1964 assieme a Roberto Brivio. Gianni Magn i e Nanni Svampa costituisce “ Il Teatrino Dei Gufi”, primo esempio di cabaret italiano ispirato a quello francese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

