Amedeo Pagani, noto per essere stato il marito di Barbara Alberti, ha fatto notizia perché il loro rapporto si è concluso dopo anni di vita condivisa. La rottura si è verificata a causa di divergenze personali e di una crisi che ha portato alla separazione. Pagani, imprenditore nel settore della moda, è padre di Malcom e Gloria, figli nati durante il loro matrimonio. La notizia ha suscitato interesse tra i loro fan, che seguivano da tempo la storia della coppia. Ora, entrambi stanno affrontando nuove tappe nelle loro vite.

L’ex marito di Barbara Alberti è Amedeo Pagani: i due hanno avuto una lunga storia d’amore che ha portato alla nascita di Malcom e Gloria. Stasera vedremo la scrittrice tra gli ospiti di Splendida Cornice, in onda a partire dalle 21:40 su Raitre. Nato ad Addis Abeba nel 1941, Pagani ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema come scrittore e sceneggiatore negli anni Settanta, quando debuttava accreditato per La Stagione Dei Sensi di Massimo Franciosa, per poi divenire produttore nel decennio successivo (il primo film è Il Frullo Del Passero ). Negli anni Duemila fonda la casa di produzione Classic Film, lavorando con Marco Bechis, Vincenzo Marra e Theo Angelopopulos. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Amedeo Pagani, l’ex marito di Barbara Alberti (e padre dei figli Malcom e Gloria)

Leggi anche: Chi sono tutti gli ex di Barbara d’Urso: il padre dei figli, l’ex marito Michele Carfora, l’amore per Memo Remigi e il flirt con Vasco Rossi

Chi è Andrea Rigonat, il chitarrista e marito di Elisa Toffoli (e padre dei suoi figli)Andrea Rigonat è un musicista e produttore italiano, noto anche per essere il marito della cantante Elisa Toffoli e padre dei loro figli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.