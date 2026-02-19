Che differenza c'è tra lombrico e verme

Il nome “verme” viene spesso usato per indicare diverse creature, ma il lombrico è un vero anellide del terreno. Questa distinzione nasce dal fatto che il lombrico ha caratteristiche ben definite, come il corpo segmentato e la capacità di scavare tunnel. Al contrario, il termine “verme” si applica a molti animali, spesso lontani tra loro, senza una classificazione precisa. Per esempio, alcuni “vermi” sono parassiti, altri vivono nel mare. La differenza tra i due è più che una semplice questione di nome.

Il lombrico è un tipo molto specifico di verme, un anellide del suolo. "Verme" è invece un termine a ombrello generico che non ha un significato scientifico e che indica animali molto diversi e non imparentati tra loro.

