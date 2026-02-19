Charta di e con Bernardo Casertano per la prima volta a Napoli a Galleria Toledo

Il 20 febbraio 2026, “Charta” di Bernardo Casertano debutta a Napoli, portando per la prima volta in città uno spettacolo che unisce teatro e musica. La rappresentazione si svolge alla Galleria Toledo, in via Concezione a Montecalvario, sotto la direzione di Laura Angiulli. Casertano, attore e regista, interpreta un personaggio che racconta storie di vita quotidiana attraverso un linguaggio semplice e diretto. La produzione di Fortezza Est e Teatro Akropolis promette un’esperienza coinvolgente, in un luogo frequentato da appassionati di teatro e arte.

Da venerdì 20 a domenica 22 febbraio 2026, arriva per la prima volta a Napoli, a Galleria Toledo in via Concezione a Montecalvario, 34, diretta da Laura Angiulli, "Charta", lo spettacolo, prodotto da Fortezza est e Teatro Akropolis, di e con Bernardo Casertano, attore, regista e volto noto del piccolo e grande schermo, in questi giorni (3 e 4 febbraio) in onda su Rai 1 nella miniserie "L'invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro" nel ruolo di Giove, diretta da Michele Soavi e prodotta da CamFilm per Rai Fiction. Lo spettacolo, dal titolo latino, traduzione del termine carta, è l'ultimo tassello di una trilogia sulla condizione umana, che intercetta tre fasi della vita dell'uomo: infanzia, età adulta, genitorialità.