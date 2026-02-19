Champions l’Inter travolta 3-1 dal Bodo Glimt

L’Inter è stata sconfitta 3-1 dal Bodo Glimt in Norvegia, a causa di una difesa troppo vulnerabile. La squadra di Inzaghi ha subito due reti nel primo tempo, rendendo difficile il recupero. I norvegesi hanno approfittato delle imprecisioni degli avversari, segnando con rapidità. La gara si è complicata ulteriormente quando l’Inter ha perso un giocatore per infortunio. Questo risultato conferma il momento difficile delle squadre italiane in Champions, con tre sconfitte consecutive tra Juventus, Atalanta e ora l’Inter.

Continua il momento nerissimo delle italiane in Champions. Dopo i tondi pesanti di Juventus ed Atalanta, anche l'Inter viene sconfitta in Norvegia contro l'ostico Bodo Glimt. Nonostante un terreno sintetico al limite della decenza, i nerazzurri partono bene e reggono il confronto con i padroni di casa. Alla rete di Fet, risponde alla grande dopo pochi minuti Pio Esposito e l'Inter chiude il primo tempo sull'1-1. Nella ripresa, però, il Bodo cambia passo e riesce a mettere due reti nel giro di pochi minuti: il vantaggio è della meteora rossonera Haute mentre il 3-1 è segnato dal talento Hogh. Il forcing finale dell'Inter non riesce a contenere i danni: l'undici di Chivu sarà costretto a vincere 3-0 al Meazza per staccare il biglietto per gli ottavi di finale di Champions League.