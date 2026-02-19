Champions League a rischio | infortunio a Lautaro Martinez durante Inter-Bodo Glimt accertamenti in corso
Lautaro Martinez si è infortunato durante la partita tra BodoGlimt e Inter, causando preoccupazione tra i tifosi nerazzurri. L’attaccante argentino è stato costretto a lasciare il campo al 30° minuto, dopo un contrasto con un avversario. Le prime diagnosi parlano di un possibile stiramento muscolare, e si stanno svolgendo accurati accertamenti medici. L’Inter rischia di perdere un elemento chiave in vista delle prossime sfide di Champions League, che si giocheranno nelle settimane successive. La squadra attende notizie ufficiali sulle condizioni di Lautaro.
BodoGlimt-Inter, l’infortunio di Lautaro Martinez mette a rischio la Champions League. L’Inter ha subito una battuta d’arresto significativa nella trasferta norvegese contro il BodoGlimt, valevole per l’andata dei playoff di Champions League. L’attaccante argentino Lautaro Martinez ha subito un infortunio muscolare al 61° minuto, costringendolo a lasciare il campo e gettando ombre sulla sua partecipazione al prosieguo della competizione e agli impegni di campionato. L’episodio in campo e la decisione di Inzaghi. L’azione che ha portato all’infortunio si è sviluppata nella metà campo offensiva. Lautaro Martinez, durante una manovra, ha improvvisamente avvertito una fitta al muscolo della gamba.🔗 Leggi su Ameve.eu
Infortunio Lautaro Martinez: ansia dopo Bodo Glimt Inter, preoccupano le sue condizioni. Cosa filtra e i possibili tempi di recuperoLautaro Martinez si infortuna durante la partita contro il Bodo Glimt in Champions League, provocando grande preoccupazione tra i tifosi dell’Inter.
Lautaro Martinez infortunato: l’attaccante costretto a uscire in Bodo-Inter di Champions LeagueLautaro Martinez si è infortunato durante la partita tra Bodo Glimt e Inter in Champions League.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
