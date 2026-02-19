Champions e se nessuna italiana andasse agli ottavi? Sarebbe la prima volta dopo più di 50 anni
Se nessuna squadra italiana si qualifica agli ottavi di Champions, potrebbe accadere per la prima volta in oltre 50 anni. L’Inter, la Juventus e l’Atalanta devono vincere le prossime partite per sperare di passare il turno. La situazione è critica e richiede risultati immediati. La scorsa volta che l’Italia rimase fuori, nel 1974-75, la Lazio campione d’Italia venne esclusa dall’UEFA. La corsa continua e i giochi sono ancora aperti.
C’è stato un tempo in cui l’Italia pagava lo scotto della chiusura delle frontiere - dopo il fallimento del Mondiale del ‘66 per mano della Corea - e di conseguenza, soffriva in Europa. Non arrivavano stranieri, qualità e spettacolo andavano scemando. Venne da se che nostre squadre per un paio d’anni non riuscirono ad imporsi: era finito il ciclo della grande Inter di Herrera, doveva ancora iniziare quello del Milan di Liedholm. In mezzo un po’ di buio. Lo stesso che l’Italia potrebbe rivivere adesso: dopo gli ultimi due disastrosi giorni di Champions servirà un miracolo. L'Inter dovrà ribaltare il Bodo dopo i tre schiaffi presi in Norvegia (3-1), così come dovranno fare l'Atalanta e la Juve, sconfitte rispettivamente a Dortmund e Istanbul. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
