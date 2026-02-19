Ceuta-Granada CF venerdì 20 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Il match tra Ceuta e Granada si gioca venerdì 20 febbraio 2026 alle 20:30. Il Ceuta arriva con tre punti in più rispetto al Granada, pur avendo ancora una partita da recuperare. La squadra di casa cerca di avvicinarsi ai playoff, visto che la distanza dal quartultimo posto è più ridotta rispetto a quella che separa gli ospiti dalla zona retrocessione. Entrambi i club puntano a conquistare i tre punti per migliorare la propria posizione in classifica. La partita promette emozioni e intensità.

Il Ceuta ospita il Granada avendo tre punti in più nella classifica di Segunda Division con una partita da recuperare e una distanza dalla zona playoff che è inferiore rispetto a quella che separa los Caballas dal quartultimo posto. Tuttavia la squadra di José Juan Romero ha perso quattro delle ultime cinque partite, tre di.