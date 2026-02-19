Cesare Bocci spiega che il razzismo nasce dalla paura e che bisogna affrontarla. L’attore interpreta ancora oggi “Indovina chi viene a cena?”, uno spettacolo che parla di temi attuali. Durante l’intervista, Bocci sottolinea come la paura possa condizionare le scelte e le opinioni delle persone. Ricorda anche quanto sia importante assumersi responsabilità e riconoscere le proprie fortune. La sua riflessione si collega alla scena contemporanea, dove il pregiudizio si manifesta ancora troppo spesso. La scena teatrale si conferma un luogo di confronto.

Cesare Bocci ha sempre attraversato il suo mestiere con una lucidità disarmante. Non indulge nella retorica del talento, non si racconta come predestinato. Parla di precarietà scelta, di lavori fatti per pagare le bollette e continuare a fare l’attore, di fortuna incontrata al momento giusto. Eppure, dietro questa concretezza, c’è un’idea molto chiara del senso del suo lavoro: raccontare l’essere umano nelle sue fragilità. Con Indovina chi viene a cena?, lo spettacolo diretto da Guglielmo Ferro al Teatro Alfieri di Torino dal 20 al 22 febbraio, Cesare Bocci riporta in scena un testo che, adattato da Mario Scaletta, il pubblico associa inevitabilmente al celebre film del 1967 interpretato da Katharine Hepburn e Spencer Tracy. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cesare Bocci, l’intervista all'attore: “Il razzismo nasce dalla paura, e la paura va attraversata”

Leggi anche: L altro ispettore intervista a cesare bocci aspetti e curiosità

La svolta a destra dell’America Latina nasce dalla paura, non dall’ideologiaLa crescita di movimenti di destra in America Latina è spesso attribuibile a fattori di insicurezza e timori sociali, piuttosto che a un’ideologia condivisa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.