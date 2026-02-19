Cesa Davide Carbisiero ucciso nella sala slot | 18enne condannato a 20 anni di carcere

Davide Carbisiero è stato ucciso a Cesa da Francesco Franzese, 18 anni, durante una lite scoppiata in una sala slot. La causa dello scontro sembra essere stata una discussione tra i due amici, che è degenerata in violenza. Franzese ha sparato con una pistola, colpendo mortalmente Carbisiero. La vicenda ha attirato l’attenzione di tutta la comunità, che si chiede come sia potuto succedere un episodio così grave tra giovani. I giudici hanno condannato l’autore dell’omicidio a vent’anni di carcere.

Venti anni di reclusione. È la condanna inflitta dal gup del Tribunale per i Minorenni a Francesco Franzese, oggi 18enne, ritenuto responsabile dell'omicidio di Davide Carbisiero, 19 anni, suo amico, ucciso con un colpo di pistola a Cesa. Una pena più severa rispetto ai 18 anni richiesti dal pubblico ministero Francesco Regione, nonostante il processo si sia svolto con rito abbreviato. Il giovane imputato, che ha sempre sostenuto la tesi dell'incidente, è stato invece riconosciuto colpevole di omicidio aggravato. Una sentenza pesante, proprio in considerazione dello sconto previsto dal rito scelto, che testimonia la gravità dei fatti contestati.