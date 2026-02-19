Cerveteri si ferma per la morte di Damiano Alberti il 23enne scomparso dopo una lunga malattia

Cerveteri piange Damiano Alberti, il giovane di 23 anni morto dopo anni di malattia. La morte è avvenuta ieri, lasciando la comunità sconvolta. Numerosi amici e parenti si sono radunati nel piazzale della chiesa, dove hanno condiviso ricordi e momenti di lutto. La famiglia Alberti ha scelto di organizzare una cerimonia semplice, con la partecipazione di molti residenti del quartiere. La città si ferma per ricordare Damiano e il suo sorriso che rimarrà vivo nei cuori di tutti.

Cerveteri, 19 febbraio 2026 – Un piazzale della chiesa gremito, in silenzio, per accompagnare Damiano Alberti nel suo ultimo viaggio. Il giovane, 23 anni, è morto sabato scorso dopo aver combattuto per diversi anni contro un tumore alla gamba. Una battaglia lunga e durissima, affrontata con coraggio e raccontata sui social network, dove Damiano era diventato un volto conosciuto: su Instagram contava oltre 11mila follower e, con un sorriso che non lo ha mai abbandonato, aveva scelto di condividere il percorso della malattia per dare forza agli altri. Alle esequie ha partecipato una comunità intera, stretta attorno alla famiglia.