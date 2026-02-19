Cer Geotermica | ancora accessibile il contributo del 40% a fondo perduto per la realizzazione di nuovo impianti fotovoltaici

La Cer Geotermica ha annunciato che il contributo del 40% a fondo perduto per i nuovi impianti fotovoltaici rimane ancora disponibile. La decisione deriva dagli ultimi aggiornamenti normativi che confermano la possibilità di richiedere il sostegno economico. Questa misura aiuta le famiglie e le imprese a investire nelle energie rinnovabili, riducendo i costi di installazione. Molti cittadini stanno valutando di approfittare di questa opportunità, che permette di abbassare significativamente le spese iniziali. La finestra di accesso rimane aperta fino a nuove comunicazioni ufficiali.

Buone notizie per le Comunità Energetiche e per tutti i soggetti che hanno realizzato – o stanno realizzando – un impianto fotovoltaico nell’ambito delle CER beneficiando del contributo PNRR del 40% a fondo perduto La CER GOTERMICA chiarisce ufficialmente che è ancora possibile accedere al contributo, alla luce dei recenti aggiornamenti normativi e interpretativi. Pubblicate le Istruzioni operative per la rendicontazioneLa scorsa settimana sono state pubblicate le “Istruzioni operative per la rendicontazione delle spese e la richiesta di erogazione del contributo in conto capitale a valere sulle risorse PNRR” da parte del GSE (Gestore dei Servizi Energetici).🔗 Leggi su Pisatoday.it

Ciclone Harry, dalla Regione un contributo di 5 mila euro a fondo perduto alle imprese danneggiateLa Regione Sicilia ha deciso di aiutare subito le imprese colpite dal ciclone Harry.

