Celtics John Tonje firma un contratto standard

I Boston Celtics hanno deciso di confermare John Tonje nel roster, trasformando il suo accordo da Two-Way a un contratto NBA di 10 giorni. La squadra ha annunciato che il giocatore, recentemente schierato nelle ultime partite, avrà ora la possibilità di partecipare alle partite ufficiali senza limiti di tempo. Questa scelta permette a Tonje di consolidare il suo ruolo e di dimostrare il suo valore in campo. La decisione arriva dopo le buone prestazioni mostrate nelle recenti sessioni di allenamento.

I Boston Celtics hanno ufficializzato la conversione del contratto Two-Way di John Tonje in un contratto NBA standard di 10 giorni, riportando il roster a un totale di quattordici contratti standard. L'operazione amplia l'opzione di utilizzo del giocatore in ambito NBA, con il contesto che include anche Dalano Banton tra i componenti dello stesso monte contrattuale. la mossa trasforma formalmente lo status di tonje da contratto a due vie a contratto NBA di 10 giorni, con l'obiettivo di offrirgli opportunità di presenza nelle gare ufficiali e di integrazione nel roster principale. l'esito della modifica porta il numero di contratti standard a 14, includendo anche banton nel conteggio.