Ceglie reload | ripartono gli appuntamenti dedicati alla scoperta e alla valorizzazione

Da brindisireport.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CEGLIE MESSAPICA - Il programma Ceglie Reload nasce in perfetta continuità con le azioni di potenziamento dell’Info Point turistico portate avanti nell'ultimo periodo, confermando l'impegno nel raccontare le meraviglie della Terra dei Messapi attraverso un’accoglienza attiva, attrattiva e di.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Alla scoperta di Villa Venusio a Mugnano, come saranno gli spazi dedicati alla cittàDopo anni di trattative, Villa Venusio è ufficialmente della città di Mugnano.

Otto appuntamenti teatrali dedicati alla memoriaIn occasione del Giorno della Memoria, la provincia di Bergamo propone otto appuntamenti teatrali dedicati alla memoria.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.