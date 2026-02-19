Ceccano tolleranza zero contro i furbetti dei rifiuti Uomo incastrato dalle telecamere

A Ceccano, un uomo è stato fermato dalle telecamere mentre abbandonava rifiuti lungo una strada secondaria. La polizia ambientale ha identificato il responsabile e ha applicato una multa salata. L’episodio si è verificato nelle ultime settimane, quando le telecamere di sorveglianza hanno registrato il gesto. La scoperta ha portato all’intervento immediato delle autorità. Ora si cerca di capire se ci siano altri casi simili nella zona, mentre le telecamere continuano a monitorare il territorio.

Un cittadino è stato sorpreso ad abbandonare scarti sotto un cavalcavia in periferia. Prosegue senza sosta la lotta all'inciviltà e al degrado ambientale nel territorio di Ceccano. Nelle scorse ore, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale hanno individuato e sanzionato un soggetto responsabile dell'abbandono illecito di rifiuti, grazie all'ausilio decisivo della tecnologia. L'episodio si è verificato in una zona periferica della città, all'ombra di un cavalcavia. L'uomo è stato immortalato mentre si sbarazzava di un sacco colmo di rifiuti grazie all'impiego di fototrappole, dispositivi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Falconara, pugno duro contro i "furbetti" dei rifiuti: incastrati dalle telecamere, c'è chi lancia il sacchetto dal balconeA Falconara Marittima, le telecamere hanno catturato alcuni residenti che gettano i rifiuti dai balconi, provocando danni all’ambiente. Leggi anche: Lotta ai furbetti dei rifiuti. Incastrato un imprenditore Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. FdI: Vicinanza alle Forze dell’ordine, tolleranza zero contro la violenza. Il Veneto sia un esempio di legalitàPiù iniziative per diffondere la cultura della legalità, maggiore controllo sui fenomeni di estremismo e violenza, nuove forme di collaborazione tra Forze ... giornaleadige.it