CdS – Kostic via a parametro zero? Ecco la posizione della Juventus

Il contratto di Filip Kostic scade a fine stagione, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. La Juventus potrebbe perdere l’esterno serbo a zero, come già accaduto con altri giocatori. La società sta valutando le opzioni per il futuro, anche perché Kostic ha avuto un ruolo importante nel rendimento della squadra. La decisione finale dipenderà dalle trattative e dai rinnovi in corso. Il prossimo mercato potrebbe vedere un nuovo capitolo per il giocatore e il club.

2026-02-18 22:18:00 Il CdS: Non solo Dusan Vlahovic e Weston McKennie: anche il contratto di Filip Kostic scade al termine di questa stagione. Il duttile esterno serbo è legato alla Juventus fino a giugno, ma il suo futuro resta ancora avvolto nell’incertezza. Al momento il club bianconero non gli ha offerto il prolungamento e non ci sono ancora appuntamenti fissati per discuterne. I numeri di Kostic con la Juventus. Presumibilmente, il punto della situazione tra le parti verrà fatto ad aprile, quando per l’ex Eintracht potrebbero arrivare anche nuove offerte, sia dall’Italia sia dall’estero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Kostic via a parametro zero? Ecco la posizione della Juventus Ranking UEFA: la posizione aggiornata della Juventus dopo la vittoria contro il Pafos. Ecco la classifica completaDopo la recente vittoria contro il Pafos, la Juventus aggiorna la propria posizione nel ranking UEFA. Tre colpi a parametro zero per la Juventus: ecco i tre obiettivi in arrivo gratis quest'estateLa Juventus ha puntato tre giocatori a parametro zero che potrebbero arrivare quest’estate, approfittando dei contratti in scadenza e senza pagare una cifra di acquisto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. (CdS) La Penna, solo 1 turno di stop Per Rocchi l'errore in #InterJuve è stato indotto da Bastoni https://ow.ly/tQ0o50YgVNp facebook NP, R RN Sconfitta pesante per il Napoli che perde 3-0 all'Allianz. Per la Juve decidono David, Yildiz e Kostic con gli azzurri che ora rischiano di essere scavalcati dalla Roma #CorrieredelloSport #Juventus #Napoli x.com