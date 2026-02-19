Cattolica fine di una disputa legale ventennale | 847mila euro per l’area di Piazza De Curtis ora parcheggio e mercato

A Cattolica, dopo una lunga battaglia legale iniziata vent’anni fa, si conclude con un accordo da 847mila euro. La causa riguardava l’area di Piazza De Curtis, oggi trasformata in parcheggio e mercato. La disputa tra il Comune e un privato ha bloccato i lavori di riqualificazione e causato tensioni. Ora, grazie all’intesa raggiunta, l’amministrazione può procedere con i progetti di riqualificazione dell’area senza ulteriori ostacoli. La somma sarà destinata alla sistemazione del nuovo spazio pubblico.

Cattolica, Chiusa una Battaglia Legale di Vent'anni: 800mila Euro per Piazza De Curtis. Cattolica si libera di un contenzioso che la gravava da oltre due decenni. Il Comune ha raggiunto un accordo per chiudere una disputa legale sull'esproprio dell'area che oggi ospita il parcheggio De Curtis e il mercato settimanale, un accordo che prevede il pagamento di 847mila euro. La decisione, presa dall'amministrazione guidata dalla sindaca Franca Foronchi, permette di ripianare una questione complessa, nata da una diversa interpretazione delle normative sugli indennizzi di esproprio. Le Origini del Contenzioso: Una Storia Iniziata nel 2001.