L’Università di Bologna ha stabilito che non si può bonificare la cattedrale, causando un impasse nelle decisioni sul suo futuro. Questa relazione, richiesta dall’amministrazione comunale, doveva chiarire se intervenire o meno sull’edificio, ma ha confermato l’impossibilità di intervento. La questione rimane aperta prima della conferenza di servizi del 10 marzo, che deciderà se preservare o meno il manufatto tutelato. La discussione si concentra ora sulle alternative possibili per il monumento situato nell’area dell’ex Fim.

Il report dell’ Università di Bologna dice che non è possibile una bonifica della ‘ cattedrale ’ e, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, questo documento doveva essere se non proprio dirimente, quasi, ai fini delle valutazioni finali da fare nella conferenza di servizi (fissata come noto per il 10 marzo) per decidere, una volta per tutte, la sorte del manufatto soggetto a vincolo di tutela, che svetta nell’area dell’ ex Fim. Ma le risultanze di questo stesso report non sembrano impressionare il coordinamento delle associazioni per l’ex Fim che continuano ad andare avanti per la loro strada forti di analisi, studi e consulenze che dimostrano che un recupero della ‘cattedrale è possibile, eccome. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cattedrale, un incontro sul suo futuro

