Cattedrale un incontro sul suo futuro
L’Università di Bologna ha stabilito che non si può bonificare la cattedrale, causando un impasse nelle decisioni sul suo futuro. Questa relazione, richiesta dall’amministrazione comunale, doveva chiarire se intervenire o meno sull’edificio, ma ha confermato l’impossibilità di intervento. La questione rimane aperta prima della conferenza di servizi del 10 marzo, che deciderà se preservare o meno il manufatto tutelato. La discussione si concentra ora sulle alternative possibili per il monumento situato nell’area dell’ex Fim.
Il report dell’ Università di Bologna dice che non è possibile una bonifica della ‘ cattedrale ’ e, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, questo documento doveva essere se non proprio dirimente, quasi, ai fini delle valutazioni finali da fare nella conferenza di servizi (fissata come noto per il 10 marzo) per decidere, una volta per tutte, la sorte del manufatto soggetto a vincolo di tutela, che svetta nell’area dell’ ex Fim. Ma le risultanze di questo stesso report non sembrano impressionare il coordinamento delle associazioni per l’ex Fim che continuano ad andare avanti per la loro strada forti di analisi, studi e consulenze che dimostrano che un recupero della ‘cattedrale è possibile, eccome. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
“Cronache da un pianeta confuso”: incontro sul verde e sul nostro futuroIl 5 gennaio 2026, a Pisa, si terrà un incontro pubblico presso la biblioteca comunale SmS, dedicato al tema del nostro rapporto con il verde e il futuro del pianeta.
Focus sul Lago dell’Accesa. Domani incontro pubblico sul futuro della zona umidaDomani, a Massa Marittima, si terrà un incontro pubblico dedicato al futuro del Lago dell’Accesa.
Inside A Falcon Breeding Facility Being Forced To Shut Down
Argomenti discussi: Cattedrale, un incontro sul suo futuro; L’incontro di Lucia e Agata oggi. Ne discutono gli arcivescovi Francesco Moraglia e Luigi Renna; Ex Fim, le associazioni non si arrendono: sabato incontro con un pool di esperti per salvare la cattedrale; Prato, restaurata la Trinità di Apollonio di Giovanni. Torna al Museo dell’Opera del Duomo.
Diocesi: Bologna, mercoledì in cattedrale il card. Zuppi interverrà al primo appuntamento de Le notti di NicodemoUn dialogo tra il card. Matteo Maria Zuppi, il poeta Andrew Faber e la psicologa Laura Pirotta aprirà gli appuntamenti de Le notti di Nicodemo, il ciclo proposto dalla Chiesa di Bologna e animato da ... agensir.it
Giornata mondiale del malato, una messa con l'arcivescovo Lorefice e una mostra sul beato Luigi NovareseLa celebrazione eucaristica è prevista per mercoledì 11 febbraio, mentre il giorno prima sarà inaugurata l'iniziativa in ricordo dell'apostolo degli ammalati ... palermotoday.it
Ieri sera nella parrocchia di San Giovanni Battista in Rieti il Vescovo ha incontrato i prossimi Ministri straordinari della Santa Comunione che saranno istituiti domani sera in Cattedrale. Essendo l'ultimo incontro formativo ha incontrato anche coloro che vivono facebook