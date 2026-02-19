Catanzaro Pittarello torna in campo | Aquilani ha più opzioni per l’attacco contro l’Entella e fa sperare i tifosi

Pittarello torna in campo dopo l'infortunio, causato da un problema muscolare che lo aveva messo ko nelle ultime settimane. La sua presenza dà a Aquilani più scelte offensive prima della partita contro l’Entella. L’attaccante ha lavorato duramente in allenamento e si sente pronto a dare il suo contributo. I tifosi sperano di vederlo in forma e decisivo in questa sfida fondamentale. Pittarello rappresenta una pedina importante per la squadra, che punta a conquistare punti importanti in trasferta.

Catanzaro, Pittarello Scaccia i Dubbi: L'Attaccante è Pronto per la Virtus Entella. Il Catanzaro ritrova un'arma importante per la trasferta di Chiavari contro la Virtus Entella. L'attaccante Filippo Pittarello ha superato l'infortunio muscolare che lo aveva tenuto fuori dal campo nelle ultime settimane, offrendo a mister Aquilani una nuova opzione offensiva in vista del match di questo fine settimana e galvanizzando i tifosi, che hanno già acquistato quasi settecento biglietti per la partita. Un Rientro Tempestivo. La notizia del recupero di Pittarello è arrivata come un'iniezione di fiducia per l'ambiente giallorosso.