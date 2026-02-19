Catanzaro | 747mila euro PNRR per 4 nuovi asili famiglie più

A Catanzaro, il finanziamento di 747mila euro proveniente dal PNRR ha portato all’avvio dei lavori per quattro nuovi asili nido. La decisione nasce dalla crescente domanda di strutture per la prima infanzia, che ha portato all’individuazione di aree dedicate in diverse zone della città. Le famiglie locali potranno contare su spazi più adeguati e moderni per i loro figli. La realizzazione di queste strutture punta a migliorare l’offerta di servizi e supportare le esigenze delle famiglie, con consegne previste entro la fine dell’anno.

Catanzaro punta sull’infanzia: via libera ai lavori per un nuovo asilo nido finanziato dal PNRR. Catanzaro si prepara ad ampliare significativamente l’offerta di servizi per la prima infanzia. Sono stati infatti aggiudicati i lavori per la costruzione di un nuovo asilo nido in località Cavita – Traversa Barlaam da Seminara, un intervento reso possibile grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinati al Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’obiettivo è rispondere alla crescente domanda di servizi educativi per i più piccoli e sostenere le famiglie del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

