Catania quartiere Pigno | blitz antidroga dei Carabinieri arrestato un 30enne

Nel quartiere Pigno di Catania, un blitz dei Carabinieri ha portato all'arresto di un uomo di 30 anni, sorpreso in possesso di droga. I militari hanno intercettato il giovane mentre consegnava sostanze stupefacenti a un acquirente. L’operazione, condotta nel cuore della zona, ha portato al sequestro di diverse dosi di stupefacente e alla sua immediata cattura. L’uomo ora si trova in carcere, in attesa di ulteriori accertamenti. La polizia continua a monitorare attivamente il quartiere.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione mirata nel cuore del quartiere. Nel quartiere “Pigno” di Catania, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 30 anni, residente in città, gravemente indiziato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’intervento è stato il risultato di un’attività investigativa articolata e pianificata nei dettagli, concentrata in una zona già conosciuta dalle forze dell’ordine per episodi legati allo smercio di droga, nei pressi di via dei Sanguinelli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, quartiere Pigno: blitz antidroga dei Carabinieri, arrestato un 30enne Leggi anche: Catania, blitz antidroga al Pigno: pusher arrestato in via dei Sanguinelli Blitz antidroga dei carabinieri, arrestato 21enneNella mattinata di venerdì 27 dicembre 2025, i carabinieri di Taranto hanno eseguito un blitz antidroga a Ginosa, arrestando un 21enne sospettato di possesso di sostanze stupefacenti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Spaccio di cocaina al Pigno di Catania: un arresto dei carabinieriCATANIA – Un’attività di osservazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa. E’ iniziata così l’operazione che ha portato all’arresto in flagranza di ... livesicilia.it Droga a Catania, maxi blitz: 18 misure cautelari. Spacciavano con i bambini in braccioUna piazza di spaccio in un quartiere di Catania teatro di un blitz dei carabinieri con 18 arresti, 5 dei quali sono minorenni. I carabinieri diffondono un video con uno spacciatore che teneva un ... affaritaliani.it Catania, la Polizia ha effettuato una vasta attività di controllo incentrata nel quartiere di San Giovanni Galermo: molta droga rinvenuta e sequestrata e numerose sanzioni comminate facebook