Antonio Cassano ha commentato le recenti polemiche su Bastoni, accusando la Juventus di eccessi ripetuti. La causa, secondo l’ex calciatore, sarebbe un comportamento troppo severo nei confronti di Bastoni, che ha sbagliato in una partita importante. Cassano ha ricordato che anche altri giocatori della stessa generazione juve sono spesso stati soggetti a squalifiche frequenti, quasi ogni cinque partite. La sua analisi si concentra su come le decisioni disciplinari influenzino il gioco e le scelte dei giocatori. Cassano ha anche parlato di altri temi attuali, come il modello inglese e il Milan di Allegri.

In una lunga intervista concessa al Messaggero, Antonio Cassano ha toccato diversi temi d’attualità calcistica: dal caso Bastoni al modello Premier al Milan di Allegri. Fantantonio non ha risparmiato nessuno, ovviamente con lo stile che lo contraddistingue. Ecco le sue parole. Le parole di Cassano. Sulla Nazionale: Ma io sono convinto che Gattuso, con le sue idee, col suo modo di lavorare, metterà la barca dritta e andremo al Mondiale. La Nazionale è scarsa, parliamoci chiaro, noi abbiamo un solo campione, Donnarumma. Barella e Tonali non sono del livello di Gigio? Non voglio essere scortese. Ma si può paragonare Tonali e Barella a Donnarumma? Però Tonali gioca in Premier. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cassano: “Bastoni ha sbagliato, ma allora tutta la generazione Juve doveva essere squalificata ogni 5 minuti”

