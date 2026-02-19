Cassano | Barella è scarso un tempo almeno correva adesso nemmeno più quello

Antonio Cassano ha criticato duramente Nicolò Barella, affermando che ora è troppo lento e che in passato correva di più. L’ex attaccante, durante un’intervista con Il Messaggero, ha commentato anche altre questioni legate all’Inter e alla Nazionale, senza risparmiare le sue opinioni. Cassano ha sottolineato come l’assenza di energia di Barella possa influenzare le prestazioni della squadra. La sua analisi si concentra sui cambiamenti nel modo di giocare del centrocampista negli ultimi tempi. La discussione si sposta ora sulle scelte tattiche degli allenatori italiani.

Intervistato da Il Messaggero, l’ex attaccante di Roma, Milan, Inter e Sampdoria Antonio Cassano ha affrontato diversi temi caldi: dalle polemiche su Bastoni alla Nazionale, passando per Barella, Tonali e il campionato italiano. Cassano parte con una riflessione amara sul mondo del calcio e dei social: «Se domani Adani e Ventola mi dicessero che questa avventura è finita, chiudo i social e mi ritiro. Faccio fatica a confrontarmi con certe falsità che vedo nel mondo del calcio». E aggiunge: «Oggi è peggio di quando giocavo. I social hanno disintegrato il mondo. Ha ragione Sinner: la vita reale non è nei social».🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

