Caso Vinicius Prestianni Lilian Thuram attacca Mourinho | È un piccolo uomo! Nelle sue parole superiorità e narcisismo bianco

Lilian Thuram critica duramente José Mourinho dopo il caso Vinicius Prestianni. Thuram dice che Mourinho dimostra atteggiamenti di superiorità e narcisismo bianco con le sue parole. L'ex calciatore francese ha reagito pubblicamente alle dichiarazioni del tecnico portoghese, ritenendo che siano un esempio di comportamento poco rispettoso. Thuram ha anche sottolineato come il modo di Mourinho rifletta atteggiamenti razzisti. Questo episodio ha alimentato il dibattito sulla gestione della diversità nel calcio italiano. La polemica si è accesa sui social e sui giornali sportivi.

Caso Vinicius, Lilian Thuram: "Dalle parole di Mou emerge narcisismo bianco, è un piccolo uomo"

Thuram affossa Mourinho sul caso Vinicius Jr Prestianni: «È patetico, un piccolo uomo. Finché ci saranno comportamenti come questo…»

Thuram e il durissimo attacco a Mourinho per il caso Vinicius: C'è del narcisismo bianco

Nuovo capitolo del caso Vinicius-Prestianni. Dopo i presunti insulti razzisti rivolti alla stella del Real Madrid, da parte del calciatore del Benfica, è sceso in campo anche Lilian Thuram, ex difensore.

Prestianni-Vinicius, Lilian Thuram contro Mourinho: Patetico e di una violenza totale…

Il papà di Marcus ha parlato della vicenda che ha visto coinvolti il calciatore del Benfica e il giocatore del Real che lo ha accusato di razzismo.

CHAMPIONS LEAGUE: caso Vinicius, media Londra contro 'l'ipocrita' Mourinho. Per il Guardian il tecnico del Benfica 'è il sintomo, non il virus'.