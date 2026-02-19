Caso Saelemaekers-Fabregas | gestione arbitrale insufficiente Per Allegri oltre il danno la beffa
Nel match tra Milan e Como, il caso Saelemaekers-Fabregas ha acceso le polemiche. Durante il secondo tempo, Fabregas trattiene Saelemaekers, ma l’arbitro Mariani non interviene subito. Solo più tardi, il rosso viene mostrato a Allegri, lasciando molti spettatori perplessi sulla gestione delle decisioni arbitrali. La mancata reazione immediata ha alimentato le critiche verso l’arbitro, che ha lasciato spazio a dubbi sulla coerenza delle sue chiamate. La situazione ha alimentato discussioni tra tifosi e allenatori, in attesa di chiarimenti ufficiali.
Il Milan non è riuscito a portare a casa tre punti importanti contro il Como: la squadra di Fabregas ha fermato quella di Allegri sull'1-1 a San Siro. Per il Diavolo uno stop importante visto che ora l'Inter dista 7 punti e non sarà facile rimontare. Un peccato, ma continua la striscia positiva in campionato che dura dalla seconda giornata di campionato. Purtroppo non fa discutere solo il campo: la gestione dell'arbitro Mariani è stata abbastanza porosa e discutibile (qui la moviola della partita). Gara spezzettata nella ripresa con poi solo 5 minuti di recupero nonostante quanto accaduto sulle panchine di Milan e Como. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
#Allegri sul rosso: "Credo che ci sia stato un fallo, dove Saelemaekers stava ripartendo ed è stato tirato da #Fabregas. Lui si è scusato Allora la prossima volta entro io e faccio una scivolata. Sono andato lì per difendere il giocatore" Milan Nel Cuore facebook