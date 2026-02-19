Sea-Watch ottiene una nuova vittoria nel caso Rackete, ricevendo un risarcimento di 76mila euro. La causa riguarda il soccorso di 53 naufraghi effettuato dall’attivista nel giugno 2019, evento che le autorità italiane avevano contestato. Dopo un lungo iter giudiziario, tutte le sentenze hanno riconosciuto che le accuse contro Rackete erano infondate. La decisione conferma la posizione della ONG e mette in discussione le azioni delle autorità italiane in quel frangente. La vicenda si chiude con questa importante pronuncia giudiziaria.

Sul soccorso di 53 naufraghi realizzato da Carola Rackete nel giugno 2019 le autorità italiane hanno avuto torto a ogni grado di giudizio e in tutte le sedi. In quella penale, prima con la mancata convalida dell'arresto della capitana tedesca da parte del gip di Agrigento e poi con l'assoluzione definitiva in Cassazione perché la violazione del blocco navale era legittima: Rackete ha agito nell'adempimento di un dovere (una delle cause di giustificazione che secondo le nuove norme sulla sicurezza dovrebbero scongiurare persino l'iscrizione nel registro degli indagati).

© Cms.ilmanifesto.it - Caso Rackete, nuova vittoria di Sea-Watch: 76mila euro di danni

