Caso Petrecca Usigrai | Chi ripagherà i danni?
Usigrai critica le dimissioni di Paolo Petrecca, accusando la Rai di non aver affrontato pienamente le responsabilità. La questione nasce dopo che Petrecca si è dimesso in seguito a un episodio controverso che ha coinvolto i suoi comportamenti sul posto di lavoro. Secondo l’associazione dei giornalisti, la Rai dovrebbe assumersi anche le proprie colpe e risarcire i danni causati. La richiesta di chiarimenti si fa sempre più insistente, mentre i lavoratori chiedono spiegazioni ufficiali sulla gestione interna. La discussione si concentra ora sulle future decisioni dell’azienda.
Usigrai non è soddisfatta a pieno delle dimissioni di Paolo Petrecca: ritiene che anche la Rai debba prendersi le proprie responsabilità per quanto accaduto Usigrai è intervenuta sul caso Petrecca, come ormai fai da quando è scoppiata la polemica dopo la telecronaca dello scorso 6 febbraio alla cerimonia di apertura di Milano Cortina. Questa mattina il direttore di Rai Sport ha presentato le dimissioni, mostrando come lo sciopero da parte dei giornalisti del canale sia funzionato. Ma Usigrai comunque non è del tutto soddisfatto. Il sindacato, infatti, sostiene che la rete debba prendersi le proprie responsabilità per non aver previsto che sarebbe accaduto ciò. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Usigrai tuona contro la Rai per il caso Petrecca: “I cittadini lo hanno capito”Usigrai torna a protestare contro la Rai, questa volta dopo che l’azienda ha deciso di non far leggere un comunicato contro la telecronaca di Paolo Petrecca.
Rai censura USIGRai: rifiutata la messa in onda del comunicato sindacale sul caso PetreccaLa Rai ha deciso di non far andare in onda il comunicato di USIGRai sul caso Petrecca.
Il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca rimette il mandato. E saluta citando l’Ultima Cena: Uno di voi mi tradiràIl direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi ... dire.it
Rai, Petrecca rimette il mandato a Rai Sport all'AdAl termine delle Olimpiadi responsabilità in via transitoria a Marco Lollobrigida. La decisione arriva dopo le polemiche per gli errori nella telecronaca della cerimonia di apertura e le tensioni ... tg24.sky.it
Il Cda Rai si riunisce per il caso Petrecca L’opposizione pronta a mettere sotto pressione l’amministratore delegato Giampaolo Rossi. Si parla di una sostituzione possibile dopo Sanremo. facebook
Via libera della maggioranza all’audizione di Rossi in Vigilanza Rai l‘11 marzo, post Sanremo. Prima volta da inizio mandato. Con un sacco di cose di cui discutere, dal caso Petrecca in giù. x.com