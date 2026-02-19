Caso Petrecca Usigrai | Chi ripagherà i danni?

Usigrai critica le dimissioni di Paolo Petrecca, accusando la Rai di non aver affrontato pienamente le responsabilità. La questione nasce dopo che Petrecca si è dimesso in seguito a un episodio controverso che ha coinvolto i suoi comportamenti sul posto di lavoro. Secondo l’associazione dei giornalisti, la Rai dovrebbe assumersi anche le proprie colpe e risarcire i danni causati. La richiesta di chiarimenti si fa sempre più insistente, mentre i lavoratori chiedono spiegazioni ufficiali sulla gestione interna. La discussione si concentra ora sulle future decisioni dell’azienda.

Usigrai non è soddisfatta a pieno delle dimissioni di Paolo Petrecca: ritiene che anche la Rai debba prendersi le proprie responsabilità per quanto accaduto Usigrai è intervenuta sul caso Petrecca, come ormai fai da quando è scoppiata la polemica dopo la telecronaca dello scorso 6 febbraio alla cerimonia di apertura di Milano Cortina. Questa mattina il direttore di Rai Sport ha presentato le dimissioni, mostrando come lo sciopero da parte dei giornalisti del canale sia funzionato. Ma Usigrai comunque non è del tutto soddisfatto. Il sindacato, infatti, sostiene che la rete debba prendersi le proprie responsabilità per non aver previsto che sarebbe accaduto ciò. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Usigrai tuona contro la Rai per il caso Petrecca: “I cittadini lo hanno capito”Usigrai torna a protestare contro la Rai, questa volta dopo che l’azienda ha deciso di non far leggere un comunicato contro la telecronaca di Paolo Petrecca.

Rai censura USIGRai: rifiutata la messa in onda del comunicato sindacale sul caso PetreccaLa Rai ha deciso di non far andare in onda il comunicato di USIGRai sul caso Petrecca.

