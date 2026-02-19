Caso Pavlovic | il confine tra vigoria agonistica e sanzione disciplinare

Il caso Pavlovic nasce dall’incidente durante il match tra Milan e Como, disputato lo scorso weekend. Durante la partita, il difensore del Como ha commesso un fallo che ha scatenato polemiche tra tifosi e commentatori. L’arbitro ha deciso di non sanzionare severamente l’azione, lasciando spazio a interpretazioni sulla linea tra impegno agonistico e comportamento scorretto. La decisione ha suscitato molte discussioni sui social e tra gli esperti di calcio, che si interrogano sulla coerenza delle valutazioni arbitrali. La vicenda rimane aperta e pronta a dividere opinioni.

Il recente confronto tra Milan e Como, valevole per il recupero della ventiquattresima giornata di campionato, ha lasciato in dote non soltanto un pareggio denso di significati per la classifica, ma anche un episodio da moviola destinato a far discutere gli analisti della classe arbitrale. Sul tramonto della prima frazione di gioco, con la compagine lariana in vantaggio grazie alla rete siglata da Nico Paz, un contatto nell’area rossonera tra il difensore serbo Strahinja Pavlovic e il belga Ignace Van der Brempt ha innescato una spirale di polemiche riguardanti la mancata sanzione disciplinare e le conseguenze fisiche subite dal centrale milanista. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Caso Pavlovic: il confine tra vigoria agonistica e sanzione disciplinare Leggi anche: Lite in carcere per il boss Augusto La Torre costa cara: sanzione disciplinare Leggi anche: Atti 'top secret' per difendersi in tribunale, revocata sanzione disciplinare a maresciallo della finanza Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Lazio-Milan, rivincita in Coppa Italia dopo il 'caso' Pavlovic - Probabili formazioni (con turnover) e dove vederla in tv (in chiaro)A pochi giorni dalla sfida di San Siro con tutte le polemiche per l'episodio di Pavlovic in area rossonera al 96° (qui la sentenza della moviola), Milan e Lazio tornano a sfidarsi: cambia la ... affaritaliani.it Dal dischetto di Pavlovic al caso Cloudflare: povero calcioIl calcio italiano mostra il suo volto peggiore: zero fair play, una politica interessata (e non preparata) e il rischio di finire offline. A seguito di revisione (cit.) hanno tutti torto. Il fine ... punto-informatico.it ENNESIMO SCANDALO! Ieri questo fallo di Van Der Brempt ha portato Pavlovic a riportare una contusione ossea, cioè si è quasi fratturato l'osso, e il giocatore del Como non è stato neanche ammonito!!! Nel frattempo, però, Fabregas, dopo aver trattenuto facebook