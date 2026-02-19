Caso Orlandi Malerba parla in commissione | Le indagini portano al Vaticano

Il nome di Emanuela Orlandi torna al centro dell’attenzione dopo che Malerba ha riferito in commissione che le indagini puntano al Vaticano. La scomparsa della ragazza, avvenuta nel 1983, rimane irrisolta e alimenta sospetti sulla possibilità di coinvolgimenti all’interno della Santa Sede. Durante l’audizione, Malerba ha sottolineato come le prove finora raccolte indicano una connessione tra il caso e alcuni ambienti ecclesiastici. La questione resta aperta, e le nuove rivelazioni riaccendono l’interesse pubblico.

Il mistero legato alla scomparsa di Emanuela Orlandi continua a sollevare interrogativi che, a distanza di decenni, restano senza risposta. Nel corso dell’audizione davanti alla commissione bicamerale d’inchiesta sui casi Orlandi-Gregori, il procuratore Giovanni Malerba ha delineato uno scenario che richiama dinamiche già viste in altre vicende italiane segnate da depistaggi complessi. Secondo quanto riferito, il caso sarebbe stato oggetto di azioni mirate a deviare le indagini, con modalità sofisticate che avrebbero compromesso la ricostruzione dei fatti sin dalle prime fasi investigative. Nel corso della giornata del 19 febbraio 2026, oltre al magistrato, sono state ascoltate anche persone ritenute potenzialmente utili per il filone d’indagine legato ai cosiddetti “cinematografari”, insieme a una ex compagna di classe di Mirella Gregori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caso Orlandi, Malerba parla in commissione: “Le indagini portano al Vaticano” “Caso Orlandi, depistaggi come Ustica: le indagini portano in Vaticano”: Malerba parla in commissioneIl procuratore Malerba ha spiegato che nel caso Orlandi, come in quello di Ustica, le indagini portano a coinvolgere il Vaticano. Emanuela Orlandi, una delle piste "porta direttamente in Vaticano" secondo l'ex procuratore Giovanni MalerbaEmanuela Orlandi scomparve nel 1983, e l'ex procuratore Giovanni Malerba afferma che il caso porta direttamente in Vaticano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Caso Orlandi, depistaggi come Ustica: le indagini portano in Vaticano: Malerba parla in commissioneFra le persone convocate in commissione d'inchiesta Orlandi-Gregori, oltre a personaggi dei BMovie e a una compagna di classe di Mirella, anche il procuratore ... fanpage.it Caso Orlandi, Malerba parla in commissione: Le indagini portano al VaticanoIl mistero legato alla scomparsa di Emanuela Orlandi continua a sollevare interrogativi che, a distanza di decenni, restano senza risposta. Nel corso ... thesocialpost.it Giallo Emanuela Orlandi, l'ex procuratore Giovanni Malerba: «Depistaggi molto sofisticati, nessun dubbio sul legame con il caso Gregori» x.com Come sostituto procuratore generale, gli fu affidata la requisitoria dell'inchiesta sul caso della quindicenne scomparsa a Roma il 22 giugno del 1983 facebook