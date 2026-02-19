Caso Orlandi depistaggi come Ustica | le indagini portano in Vaticano | Malerba parla in commissione

Il procuratore Malerba ha spiegato che nel caso Orlandi, come in quello di Ustica, le indagini portano a coinvolgere il Vaticano. La causa è un possibile depistaggio che ha complicato le indagini fin dall’inizio. Malerba ha confermato che ci sono elementi che collegano i sospetti a documenti e testimoni provenienti dalla Santa Sede. In commissione, sono stati ascoltati anche altri testimoni e alcuni ex compagni di scuola di Mirella Orlandi. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria.