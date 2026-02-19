Caso Glovo arriva la decisione del Gip Cos' ha deciso

Il Gip ha deciso di sequestrare le piattaforme di Glovo-Foodinho, dopo l’indagine su caporalato che coinvolge 2.000 rider a Milano e 40.000 in Italia. La misura arriva a seguito delle accuse di sfruttamento e condizioni di lavoro irregolari nei confronti dei rider, molti dei quali lavorano senza adeguate tutele. La decisione del giudice si basa sui sospetti di violazioni delle norme sul lavoro e sulla tutela dei diritti dei dipendenti. La situazione resta sotto stretta osservazione in attesa di ulteriori sviluppi.

Dopo l'indagine per l'accusa di caporalato su 2mila rider a Milano e 40mila in tutta Italia, è arrivata la decisione riguardante la società di food delivery Glovo-Foodinho. Il gip di Milano, Roberto Crepaldi, ha convalidato il decreto di controllo giudiziario d'urgenza nei confronti del colosso spagnolo e ha disposto che l'amministratore giudiziario - il commercialista Andrea Adriano Romanò - provveda alla "regolarizzazione dei lavoratori" che al momento dell'avvio dell'indagine "prestavano la propria attività". Oltre questo, viene anche demandato il compito di effettuare "controlli" rispetto alle "norme e delle condizioni lavorative" e di "adottare adeguate misure" anche diverse da quelle "proposte" dall'impresa per evitare una reiterazione della questione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

