Caso Epstein l’ex principe Andrea è stato arrestato per abuso d’ufficio

L’ex principe Andrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato dalla polizia britannica per abuso d’ufficio. Lo riportano la Bbc e altri media britannici. L’arresto è avvenuto nella residenza del fratello di re Carlo III, a Wood Farm, Sandringham, nell’est dell’ Inghilterra. Andrea, che proprio oggi compie 66 anni, recentemente era stato privato del titolo di principe. Secondo quanto riferito dalla Thames Valley Police, l’arresto segue le indagini su un’accusa secondo cui Mountbatten-Windsor avrebbe passato documenti governativi riservati al finanziere, condannato per reati sessuali e morto in carcere nel 2019, Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

