Caso Epstein ecco i file come hanno sgretolato la reputazione della Norvegia
Il caso Epstein ha portato alla luce file che hanno danneggiato la reputazione della Norvegia. La scoperta di documenti scomparsi e sospetti di corruzione coinvolge direttamente il ministero degli Esteri, che ora è sotto inchiesta. La situazione si è complicata ulteriormente con l’individuazione di collegamenti tra alcuni funzionari e il criminale sessuale Jeffrey Epstein, svelando possibili irregolarità nelle pratiche diplomatiche. La vicenda ha scosso l’intera sfera politica del Paese, spingendo il Parlamento a intervenire per fare chiarezza.
Il Parlamento norvegese ha aperto un’ampia indagine sul ministero degli Esteri, mentre accuse di corruzione, archivi scomparsi e legami con il defunto criminale sessuale Jeffrey Epstein raggiungono i vertici dell’ establishment diplomatico e politico del Paese. L’unità per i crimini finanziari Økokrim ha incriminato gli artefici degli Accordi di Oslo, insieme a un ex primo ministro, per corruzione aggravata. Nel frattempo, la principessa ereditaria difende anni di e-mail e incontri dal tono civettuolo con Epstein, mentre suo figlio è a processo per stupro e violenza domestica. Nel loro insieme, questi casi incrinano l’immagine accuratamente coltivata della Norvegia come mediatrice di pace guidata da principi e valori umanitari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Epstein file, il caso della malattia contratta da Bill GatesBill Gates ha contratto una malattia venerea dopo alcuni rapporti con ragazze russe.
Caso Epstein, svelati sei nomi censurati nei fileIl caso Jeffrey Epstein torna a far parlare di sé dopo che sono stati scoperti sei nomi censurati nei file pubblicati sul finanziere morto in carcere nel 2019.
Caso Epstein: nuovi documenti sembrano smentire la tesi del suicidio in carcere
