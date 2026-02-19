Caso del bimbo di Napoli finita la speranza
Il caso di Domenico, il bambino di Napoli morto a causa di una possibile negligenza, ha scioccato la città. Le indagini hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di diversi sospetti, tra medici e operatori sanitari. La famiglia del piccolo chiede giustizia, mentre si scoprono nuovi dettagli sulle cure ricevute. La vicenda ha acceso un dibattito sulla gestione dei casi pediatrici nelle strutture locali. La comunità si chiede come evitare tragedie simili in futuro. La strada verso la verità continua.
Napoli si spengono le speranze di un cuore nuovo per il piccolo Domenico. Intanto è destinato a crescere il numero degli indagati nell’ambito dell’inchiesta. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Bimbo in attesa di trapianto a Napoli: la speranza ora è un cuore meccanico, attivato uno specialista del NiguardaTommaso, un bambino di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, rischia di morire dopo un trapianto di cuore fallito.
La chiamata nella notte: “C’è un cuore per suo figlio”. La finestra della speranza: l’Heart Team chiamato a decidere sul destino del bimbo di NapoliUna telefonata arrivata nella notte ha portato un messaggio di speranza: “C’è un cuore per suo figlio”.
Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, il numero degli indagati potrebbe salireMentre la mamma del piccolo Domenico, il bambino di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato, resta accanto al suo bambino, le indagini vanno avanti. Il caso, che da giorni sta ... tgcom24.mediaset.it
'Impossibile il trapianto', nessuna speranza per il bimbo di NapoliCondizioni incompatibili con l'intervento. Al Monaldi gli ispettori del Ministero. Fico in ospedale per incontrare la mamma (ANSA) ... ansa.it
Tg2. . A #Napoli la commissione di esperti convocati da tutta #Italia per il caso del bimbo, cui è stato trapiantato un #cuore danneggiato: "Il piccolo non potrà affrontare un nuovo intervento". Il dolore della madre: "Rassegnata all'idea che mio figlio non ce la far facebook