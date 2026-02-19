Caso del bimbo di Napoli finita la speranza

Il caso di Domenico, il bambino di Napoli morto a causa di una possibile negligenza, ha scioccato la città. Le indagini hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di diversi sospetti, tra medici e operatori sanitari. La famiglia del piccolo chiede giustizia, mentre si scoprono nuovi dettagli sulle cure ricevute. La vicenda ha acceso un dibattito sulla gestione dei casi pediatrici nelle strutture locali. La comunità si chiede come evitare tragedie simili in futuro. La strada verso la verità continua.