Casini denuncia che l’attentato alla Madonna di San Luca ha ferito Bologna nel suo simbolo più amato. Il politico sottolinea come l’attacco abbia colpito i cittadini, che vedono nella statua un’immagine di identità e fede. La scorsa notte, ignoti hanno danneggiato la storica icona, suscitando rabbia tra i residenti. La città si mobilita ora per proteggere il patrimonio culturale e religioso, mentre le forze dell’ordine indagano sull’accaduto. Bologna reagisce con sdegno a questo gesto che offende la sua anima.

Sdegno. Rabbia. Delusione profonda. La Madonna di San Luca è Bologna e Bologna si riflette nella sua icona. Dal miracolo a metà del Quattrocento che pose fine a una stagione infinita di piogge alla ‘discesa’ in città accompagnata ogni anno da migliaia di fedeli, dai pellegrinaggi organizzati durante la malattia di Sinisa Mihajlovic capaci di commuovere tutti (in primis l’ex compianto allenatore del Bologna) alla superstizione che riguarda le giovani coppie: quelle che prima delle nozze risalgono assieme il portico più lungo del mondo, fino al Colle della Guardia, si dice siano destinate a lasciarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casini: "Hanno colpito i bolognesi al cuore"

