Le Cascate del Demonio attirano visitatori grazie al loro fascino misterioso. La causa di questo spettacolo naturale è l’acqua che scende con un delicato mormorio, creando un’atmosfera unica nel bosco circostante. Qui, la pioggia sottile non rovina il paesaggio, ma lo esalta, rendendo più vividi i colori e più intensi gli odori di pino e muschio. La leggera pioggerella, quasi invisibile, rende il luogo ancora più suggestivo, come se il bosco stesso respirasse sotto il suo manto liquido.

C’è un tipo di pioggia che non disturba. Non “rovina” il paesaggio: lo rivela. Una pioggerella sottile, quasi gentile, capace di lucidare i colori e accendere i profumi. È con quella luce umida e morbida che ho incontrato le Cascate del Demonio, durante l’educational Basilicata da Vivere organizzato da Carmelina di Marmo Melandro Viaggi. Un’esperienza che non è stata solo una visita, ma un attraversamento emotivo: di natura, silenzio e meraviglia. Si parte con passo tranquillo, come se il bosco chiedesse rispetto. L’aria è fresca, pulita, piena di quella fragranza verde che esiste solo quando le foglie sono bagnate. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Cascate del Demonio: quando il bosco respira e l’acqua racconta

