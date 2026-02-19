Cartolarizzazioni la denuncia di Unimpresa Irpinia Sannio | Così lo Stato ha favorito la svendita dei crediti

Unimpresa Irpinia Sannio denuncia che nel 2016 il governo Renzi ha favorito la svendita dei crediti attraverso le cartolarizzazioni. La misura ha aperto la strada agli speculatori, penalizzando centinaia di migliaia di imprese e famiglie. Le scelte politiche dell’epoca hanno permesso di trasformare i debiti in strumenti finanziari, alimentando un mercato che ha aggravato la situazione economica di molti. La questione rimane aperta e ancora si discute sulle conseguenze di quelle decisioni.

Fu il governo Renzi nel 2016 ha spalancato le porte agli speculatori; centinaia di migliaia di imprese e famiglie hanno pagato il conto. Ignazio Catauro (Unimpresa Irpinia Sannio): "Basta impunità. Costituiamo un organismo di avvocati e fiscalisti per chiedere verità e giustizia." Nel febbraio 2016, il Governo italiano guidato da Matteo Renzi, emanò il Decreto-Legge 14 febbraio 2016, n. 18, poi convertito in legge. Questo provvedimento introdusse la GACS, cioè la Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze. In pratica, lo Stato disse alle banche: "Se vuoi vendere i tuoi crediti deteriorati (cioè i debiti non pagati dai clienti), io Stato ti garantisco la parte più sicura dell'operazione, così gli investitori saranno più tranquilli e compreranno più facilmente i tuoi pacchetti di crediti.