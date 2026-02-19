Carri a mano | il Carnevale di Catignano è ecologico

Sabato 21 febbraio, a Catignano, si svolge una sfilata di Carnevale con carri a mano, nata dall’idea di ridurre l’impatto ambientale. La manifestazione si concentra sull’uso di materiali riciclati e su pratiche sostenibili per limitare lo spreco di plastica e carta. Molti partecipanti hanno deciso di creare le loro maschere e decorazioni con oggetti trovati in casa o recuperati in natura. La città si prepara ad accogliere questa festa diversa dal solito, che cerca di unire divertimento e rispetto per l’ambiente.

Sabato 21 febbraio, a Catignano, si terrà una inconsueta sfilata di Carnevale, sotto il segno dell'ecologia. La pro loco ha organizzato, in collaborazione con le associazioni locali Arci Cutina Omnia Aps e Mousichè, Carri a mano, una manifestazione alternativa che si distingue per il totale bando dei motori. Infatti, i carri allegorici sono spinti esclusivamente a braccia, sottolineando un forte messaggio di sostenibilità e pace. Il ritrovo è fissato per sabato 21 febbraio alle ore 14, in piazza Marconi, con partenza della sfilata prevista per le 14.30. La sfilata prevede esclusivamente gruppi a piedi e mezzi a ruote non meccanici.