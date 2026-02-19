Carrarese-Monza sabato 21 febbraio 2026 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici

La partita tra Carrarese e Monza, in programma sabato 21 febbraio alle 19:30, nasce dal tentativo della squadra locale di uscire da un periodo difficile. La Carrarese ha subito recenti sconfitte che hanno messo in discussione il suo cammino in campionato. L’avversario, il Monza, si presenta come uno dei team più forti e competitivi della stagione. La sfida promette emozioni, soprattutto per i tifosi delle due squadre. Entrambe cercano punti importanti in vista delle prossime partite.

La Carrarese prova a rialzare la testa dopo gli ultimi risultati deludenti ma l'avversario del prossimo turno è tra i più ostici ed è il Monza. I toscani si trovano esattamente a metà classifica, al momento abbastanza distanti sia dalla zona playoff che da quella dei playout, ma la loro stagione può andare prendere una.