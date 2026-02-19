Carrarese-Monza sabato 21 febbraio 2026 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici

La partita tra Carrarese e Monza si svolgerà sabato 21 febbraio alle 19:30. La Carrarese cerca di ritrovare fiducia dopo alcune sconfitte consecutive, mentre il Monza si presenta come uno degli avversari più forti del campionato. I padroni di casa puntano a sorprendere, ma dovranno affrontare una squadra compatta e determinata. La sfida si preannuncia intensa e ricca di emozioni, con tanti tifosi pronti a sostenere le proprie squadre.

La Carrarese prova a rialzare la testa dopo gli ultimi risultati deludenti ma l'avversario del prossimo turno è tra i più ostici ed è il Monza. I toscani si trovano esattamente a metà classifica, al momento abbastanza distanti sia dalla zona playoff che da quella dei playout, ma la loro stagione può andare prendere una.