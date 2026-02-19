La Carrarese fatica a trovare gol dalle seconde linee, con un solo gol segnato in 16 partite. La causa principale sembra essere la scarsa incisività dei cambi, che non riescono a cambiare il ritmo della partita. Un esempio concreto è il gol segnato dai subentranti, avvenuto in una gara ormai senza conseguenze. La squadra si affida troppo ai titolari e fatica a trovare alternative offensive dalla panchina. La mancanza di risposte dalla panchina sta penalizzando le prestazioni complessive.

I gol della panchina? Alla Carrarese stanno diventando una rarità. Nelle ultime 16 giornate da parte dei giocatori subentrati è stata segnata una sola rete, oltretutto ininfluente ai fini del risultato. E’ quella messa a referto in Monza-Carrarese (4-1) da Filippo Distefano. Nelle prime giornate di campionato c’erano stati altri due giocatori entrati in corsa ad andare in rete ma che non sono certamente ascrivibili alla voce “sostituti”. Si tratta, infatti di due perni della squadra come Schiavi, partito dalla panchina con l’Avellino perché reduce da un infortunio ed autore comunque di un gol vano nella sconfitta contro gli irpini (3-4), e di Zanon, che mise il sigillo finale nel 3-0 contro la Juve Stabia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Le seconde linee non riescono a incidere. Solo un gol nelle ultime 16 gare e anche ininfluente

