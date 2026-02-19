Carolyn Bessette all' asta il suo guardaroba vero e anche quello verosimile

Carolyn Bessette, la celebrità scomparsa nel 1996, ha ispirato ancora oggi interesse tra collezionisti e appassionati di moda. La causa è l’asta di alcuni suoi abiti, tra cui pezzi autentici e repliche, che si svolge in queste settimane. Tra i capi in vendita ci sono una giacca di pelle e un vestito da sera, tutti provenienti da collezioni private. Questi oggetti offrono uno sguardo diretto sul suo stile e sulla sua influenza. L’asta si terrà a New York tra qualche giorno.

Dei 25 lotti messi all'asta in concomitanza con l'uscita della serie ideata da Ryan Murphy (in streaming su Disney+), quattro capi arrivano davvero dal guardaroba di Carolyn Bessette, la queen assoluta in fatto di stile, la pioniera del quiet luxury, la quintessenza dello chic newyorkese, scomparsa drammaticamente a soli 33 anni in seguito all'incidente aereo al largo della costa di Martha's Vineyard insieme al marito John F. Kennedy Jr. e alla sorella Lauren il 16 luglio 1999.